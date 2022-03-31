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вчера, 18:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Ренн». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.30. Вероятность ничьи оценивается в 3.40, а поражение доступно по котировке 3.10.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.87, а за «верх» — 1.93.

Пропускают матч

«Ницца»: Шнейдерлин Морган — Травма икроножной мышцы.

«Ренн»: Гомис Альфред — Травма пальца руки, Салин Ромэйн — Травма икроножной мышцы, Баде Лоик — Мышечная травма, Желен Жереми — Травма колена, Доку Жереми — Травма икроножной мышцы, Сулемана Камаль — Травма спины.

Форма команд

На данный момент «бретонцы» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Орлы» отстают на 2 очка.

За последние пять матчей «Ренн» и «Ницца» набрали соответственно 15 и 8 очков. Разница мячей +1 и +14 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Ницца»: 1.34 — 0.79, дома 1.29 — 1.00.

«Ренн»: 2.17 — 0.97, в гостях 1.71 — 1.29.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:2, 1:2, 0:1, 1:1, 1:2).

«Ренн» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:2, 1:2, 0:1, 1:1, 1:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.76.