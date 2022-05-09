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вчера, 20:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Ницца». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.52. Вероятность ничьи оценивается в 4.40, а поражение доступно по котировке 6.00.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.13, а за «верх» — 1.72.

Пропускают матч

«Ницца»: Атал Юсеф — Травма, Клод Морис Алекси — Травма колена.

«Сент-Этьен»: Сако Фалайе — Травма, Будебуз Рияд — Травма, Муэффек Аймен — Травма, Амума Ромен — Травма, Кривелли Энцо — Травма, Хазри Вахби — Травма.

Форма команд

На данный момент «орлы» на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Зеленые» отстают на 29 очков.

За последние пять матчей «Ницца» и «Сент-Этьен» набрали соответственно 9 и 4 очка. Разница мячей -1 и -8 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Ницца»: 1.26 — 0.83, дома 1.29 — 0.94.

«Сент-Этьен»: 1.09 — 2.00, в гостях 0.88 — 2.00.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 07 мая), а у «гостей» лишь четыре.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:3, 0:1, 1:3, 4:1, 3:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.72.