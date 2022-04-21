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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Пари Сен-Жермен». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.30. Вероятность ничьи оценивается в 5.80, а поражение доступно по котировке 9.50.

Пропускают матч

«Пари Сен-Жермен»: Диалло Абду — Мышечная травма, Кимпембе Преснель — Травма колена, Курзава Лайвен — Травма спины, Верратти Марко — Травма колена, Габри Исмаэль — Травма лодыжки, Дракслер Юлиан — Травма колена, Мишу Эдуар — Красная карточка, Паредес Леандро — Мышечная травма, Эррера Андер — Мышечная травма, Месси Лионель — Травма ахиллова сухожилия.

«Ланс»: Медина Факундо — Травма, Какута Гаэль — Травма.

Форма команд

На данный момент «парижане» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Кроваво-золотые» отстают на 24 очка.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 12. Разница мячей у обеих команд +10.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Пари Сен-Жермен»: 2.27 — 0.91, дома 2.56 — 0.56.

«Ланс»: 1.58 — 1.24, в гостях 1.31 — 1.56.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 3:1.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 2:1, 1:0, 4:1, 1:3).

«Ланс» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 2:1, 1:0, 4:1, 1:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.81.