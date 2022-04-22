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вчера, 14:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Ренн». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.43. Вероятность ничьи оценивается в 4.70, а поражение доступно по котировке 7.20.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.20, а за «верх» — 1.65.

Пропускают матч

«Ренн»: Гомис Альфред — Травма пальца руки, Желен Жереми — Травма колена, Доку Жереми — Травма икроножной мышцы, Сулемана Камаль — Травма спины.

«Лорьян»: Бартуч Тедди — Травма, Морель Жереми — Травма, Диарра Стефан — Травма, Монкондьют Тома — Травма.

Форма команд

На данный момент «бретонцы» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Мерлузовые» отстают на 22 очка.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 7. Разница мячей у обеих команд +4.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Ренн»: 2.12 — 1.09, дома 2.56 — 0.81.

«Лорьян»: 1.00 — 1.58, в гостях 0.88 — 2.12.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 3:1.

Пять очных встреч

«Ренн» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (1:0, 0:2, 1:1, 0:3, 1:0).

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:0, 0:2, 1:1, 0:3, 1:0).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (1:0, 0:2, 1:1, 0:3, 1:0).

«Ренн» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:0, 0:2, 1:1, 0:3, 1:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 2.20.