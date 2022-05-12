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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Ренн». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.00. Вероятность ничьи оценивается в 3.80, а поражение доступно по котировке 3.50.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.10, а за «верх» — 1.75.

Пропускают матч

«Ренн»: Баде Лоик — Травма, Желен Жереми — Травма колена, Сулемана Камаль — Травма спины.

«Марсель»: Балерди Леонардо — Травма плеча, Пайет Димитри — Травма икроножной мышцы, Бакамбу Седрик — Травма, Конрад — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «провансальцы» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Бретонцы» отстают на 6 очков.

За последние пять матчей «Марсель» и «Ренн» набрали соответственно 9 и 6 очков. Разница мячей +4 и +1 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Ренн»: 2.17 — 1.06, дома 2.67 — 0.72.

«Марсель»: 1.64 — 1.00, в гостях 1.67 — 0.78.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них восемь матчей (последний — 08 мая), а у «хозяев» лишь пять.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:0, 1:0, 2:1, 0:1, 1:1).

«Марсель» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:0, 1:0, 2:1, 0:1, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 2.10.