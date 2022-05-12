Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Ренн». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.00. Вероятность ничьи оценивается в 3.80, а поражение доступно по котировке 3.50.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.10, а за «верх» — 1.75.
Пропускают матч
«Ренн»: Баде Лоик — Травма, Желен Жереми — Травма колена, Сулемана Камаль — Травма спины.
«Марсель»: Балерди Леонардо — Травма плеча, Пайет Димитри — Травма икроножной мышцы, Бакамбу Седрик — Травма, Конрад — Травма колена.
Форма команд
На данный момент «провансальцы» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Бретонцы» отстают на 6 очков.
За последние пять матчей «Марсель» и «Ренн» набрали соответственно 9 и 6 очков. Разница мячей +4 и +1 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Ренн»: 2.17 — 1.06, дома 2.67 — 0.72.
«Марсель»: 1.64 — 1.00, в гостях 1.67 — 0.78.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.
Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них восемь матчей (последний — 08 мая), а у «хозяев» лишь пять.
Пять очных встреч
Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:0, 1:0, 2:1, 0:1, 1:1).
«Марсель» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:0, 1:0, 2:1, 0:1, 1:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 2.10.