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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Марсель». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.07. Вероятность ничьи оценивается в 3.45, а поражение доступно по котировке 3.60.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.77, а за «верх» — 2.05.

Пропускают матч

«Сент-Этьен»: Гнаньон Йорис — Травма, Макон Иван — Травма колена, Соу Сайду — Травма лодыжки, Йван Нею Нупа — Травма, Амума Ромен — Травма запястья, Кривелли Энцо — Мышечная травма.

«Марсель»: Балерди Леонардо — Травма плеча, Милик Аркадиуш — Мышечная травма.

Форма команд

На данный момент «провансальцы» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Зеленые» отстают на 26 очков.

За последние пять матчей «Марсель» и «Сент-Этьен» набрали соответственно 7 и 6 очков. Разница мячей -1 и +1 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Сент-Этьен»: 1.00 — 1.76, дома 1.20 — 1.80.

«Марсель»: 1.55 — 0.93, в гостях 1.50 — 0.71.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (3:1, 1:0, 0:2, 0:2, 1:0).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (3:1, 1:0, 0:2, 0:2, 1:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.77.