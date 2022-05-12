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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Сент-Этьен». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.75. Вероятность ничьи оценивается в 3.95, а поражение доступно по котировке 4.30.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.00, а за «верх» — 1.80.

Пропускают матч

«Сент-Этьен»: Сако Фалайе — Травма.

«Реймс»: Конан Жислен — Травма, Бериша Валон — Травма, Думбия Мусса — Травма, Кассама Морету — Травма лодыжки, Каюсте Йенс-Лис — Мышечная травма, Сиссоко Самбу — Травма, Ван Берген Митчелл — Травма, Донис Анастасиос — Травма.

Форма команд

На данный момент «красно-белые» на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Зеленые» отстают на 12 очков.

За последние пять матчей «Реймс» и «Сент-Этьен» набрали соответственно 7 и 4 очка. Разница мячей -6 и 0 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Сент-Этьен»: 1.11 — 2.06, дома 1.28 — 2.00.

«Реймс»: 1.08 — 1.11, в гостях 0.89 — 1.11.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:0, 1:1, 3:1, 1:1, 3:1).

«Реймс» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:0, 1:1, 3:1, 1:1, 3:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.79.