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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Страсбур». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.60. Вероятность ничьи оценивается в 3.40, а поражение доступно по котировке 2.70.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.85, а за «верх» — 1.95.

Пропускают матч

«Страсбур»: Дукуре Исмаэль — Травма, Кандил Нордин — Травма, Уорис Маджид — Травма.

«Ренн»: Гомис Альфред — Травма пальца руки, Агер Наиф — Простуда, Баде Лоик — Мышечная травма, Желен Жереми — Травма колена, Доку Жереми — Травма икроножной мышцы, Сулемана Камаль — Травма спины.

Форма команд

На данный момент «бретонцы» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Гонщики» отстают на 3 очка.

За последние пять матчей «Ренн» и «Страсбур» набрали соответственно 10 и 9 очков. Разница мячей +2 и +7 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Страсбур»: 1.66 — 1.06, дома 1.88 — 0.88.

«Ренн»: 2.16 — 1.06, в гостях 1.75 — 1.31.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

«Ренн» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (1:0, 1:0, 1:1, 0:2, 0:2).

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (1:0, 1:0, 1:1, 0:2, 0:2).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (1:0, 1:0, 1:1, 0:2, 0:2).

«Ренн» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:0, 1:0, 1:1, 0:2, 0:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 2.70.