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вчера, 16:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «РБ Лейпциг». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.25. Вероятность ничьи оценивается в 6.20, а поражение доступно по котировке 10.50.

Пропускают матч

«Арминия»: Клос Фабиан — Травма головы, Ласме Брайан — Травма.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Арминия»: Ортега Морено Штефан — Брюннер Седрик, Лаурсен Якоб, Нильссон Йоаким, Пипер Амос — Василиадис Себастьян, Виммер Патрик, Окугава Масая, Притль Мануэль, Шёпф Алессандро — Крюгер Флориан.



«РБ Лейпциг»: Гулачи Петер — Гвардиол Ешко, Орбан Вилли, Симакан Мохамед — Анхелиньо, Кампль Кевин, Лаймер Конрад, Нкунку Кристофер, Ольмо Даниэль, Хенрикс Бенжамин — Силва Андре.

Форма команд

На данный момент «быки» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Синие» отстают на 30 очков.

За последние пять матчей «РБ Лейпциг» и «Арминия» набрали соответственно 9 и 1 очко. Разница мячей -10 и +5 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Арминия»: 0.79 — 1.58, дома 0.88 — 1.38.

«РБ Лейпциг»: 2.15 — 1.09, в гостях 1.75 — 1.19.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них восемь матчей (последний — 08 мая), а у «хозяев» лишь четыре.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:2, 0:1, 2:1, 1:1, 0:1).