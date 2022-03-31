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вчера, 16:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Штутгарт». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.30. Вероятность ничьи оценивается в 3.40, а поражение доступно по котировке 3.10.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.83, а за «верх» — 1.97.

Пропускают матч

«Штутгарт»: Нартей Николас — Травма колена, Вамангитука Силла — Травма, Санко Мохамед — Травма колена.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Арминия»: Ортега Морено Штефан — Андраде Андрес, Брюннер Седрик, Нильссон Йоаким, Пипер Амос — Василиадис Себастьян, Виммер Патрик, Кунце Фабиан, Окугава Масая, Шёпф Алессандро — Серра Янни.



«Штутгарт»: Мюллер Флориан — Антон Вальдемар, Ито Хироки, Каразор Атакан, Мавропанос Константинос, Соса Борна — Фюрих Крис, Эндо Ватару — Каладжич Саша, Мармуш Омар, Томас Тиаго.

Форма команд

На данный момент «швабы» на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Синие» отстают на 1 очко.

За последние пять матчей «Штутгарт» и «Арминия» набрали соответственно 8 и 3 очка. Разница мячей -8 и +1 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Арминия»: 0.81 — 1.41, дома 0.92 — 1.31.

«Штутгарт»: 1.30 — 1.85, в гостях 0.77 — 1.69.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:1, 0:2, 3:0, 1:1, 0:1).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (0:1, 0:2, 3:0, 1:1, 0:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.83.