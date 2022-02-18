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«Арминия» — «Унион» прогноз

вчера, 22:41

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Унион». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.45. Вероятность ничьи оценивается в 3.20, а поражение доступно по котировке 3.00.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.65, а за «верх» — 2.25.

Пропускают матч

«Унион»: Буск Йенсен Якоб — Простуда, Гиссельманн Нико — Простуда, Фогльзаммер Андреас — Простуда.

Форма команд

На данный момент «железные» на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Синие» отстают на 12 очков.

За последние пять матчей «Унион» и «Арминия» набрали соответственно 7 и 6 очков. Разница мячей 0 и -3 в пользу хозяев.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счета 1:1 или 1:2. Кстати, коэффициенты на такие счета 5.80 и 9.30 соответственно.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:0, 0:0, 5:0, 1:1, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.65.

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