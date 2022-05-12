Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Боруссия». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.00. Вероятность ничьи оценивается в 4.50, а поражение доступно по котировке 3.05.
Пропускают матч
«Боруссия»: Крамер Кристоф — Травма.
«Хоффенхайм»: Бичакчич Эрмин — Травма колена, Нордтвейт Хавард — Травма бедра, Ричардс Крис — Травма бедра, Хюбнер Бенжамин — Травма, Йон Марко — Травма плеча.
Возможная расстановка
Kicker прогнозирует следующие составы:
«Боруссия»: Зоммер Янн — Бейер Луис, Бенсебаини Рами, Фридрих Марвин — Коне Куадио, Лайнер Штефан, Нетц Лука, Нойхаус Флориан, Плеа Алассан, Хофманн Йонас — Эмболо Брель.
«Хоффенхайм»: Бауманн Оливер — Кадержабек Павел, Пош Штефан, Раум Давид, Фогт Кевин — Баумгартнер Кристоф, Самассеку Диадье, Штиллер Анжело — Бебу Ихлас, Крамарич Андрей, Руттер Джорджиньо.
Форма команд
На данный момент «сине-белые» на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Жеребцы» отстают на 4 очка.
За последние пять матчей «Боруссия» и «Хоффенхайм» набрали соответственно 8 и 2 очка. Разница мячей +2 и -6 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Боруссия»: 1.48 — 1.82, дома 1.75 — 1.63.
«Хоффенхайм»: 1.73 — 1.67, в гостях 1.44 — 1.94.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:2 или 2:1.
Пять очных встреч
Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 3:2, 1:2, 1:1, 0:3).
«Боруссия» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 3:2, 1:2, 1:1, 0:3).