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вчера, 16:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Боруссия». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.00. Вероятность ничьи оценивается в 4.50, а поражение доступно по котировке 3.05.

Пропускают матч

«Боруссия»: Крамер Кристоф — Травма.

«Хоффенхайм»: Бичакчич Эрмин — Травма колена, Нордтвейт Хавард — Травма бедра, Ричардс Крис — Травма бедра, Хюбнер Бенжамин — Травма, Йон Марко — Травма плеча.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Боруссия»: Зоммер Янн — Бейер Луис, Бенсебаини Рами, Фридрих Марвин — Коне Куадио, Лайнер Штефан, Нетц Лука, Нойхаус Флориан, Плеа Алассан, Хофманн Йонас — Эмболо Брель.



«Хоффенхайм»: Бауманн Оливер — Кадержабек Павел, Пош Штефан, Раум Давид, Фогт Кевин — Баумгартнер Кристоф, Самассеку Диадье, Штиллер Анжело — Бебу Ихлас, Крамарич Андрей, Руттер Джорджиньо.

Форма команд

На данный момент «сине-белые» на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Жеребцы» отстают на 4 очка.

За последние пять матчей «Боруссия» и «Хоффенхайм» набрали соответственно 8 и 2 очка. Разница мячей +2 и -6 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Боруссия»: 1.48 — 1.82, дома 1.75 — 1.63.

«Хоффенхайм»: 1.73 — 1.67, в гостях 1.44 — 1.94.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:2 или 2:1.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 3:2, 1:2, 1:1, 0:3).

«Боруссия» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 3:2, 1:2, 1:1, 0:3).