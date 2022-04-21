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вчера, 16:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Фрайбург». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.85. Вероятность ничьи оценивается в 3.85, а поражение доступно по котировке 4.05.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.30, а за «верх» — 1.60.

Пропускают матч

«Фрайбург»: Гульде Мануэль — Травма, Кайтель Янник — Травма, Шаде Кевин — Травма.

«Боруссия»: Тюрам Маркус — Травма бедра.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Фрайбург»: Флеккен Марк — Гюнтер Кристиан, Лиенхарт Филипп, Шлоттербек Нико, Шмид Джонатан — Грифо Винченцо, Хефлер Николас, Чжон Ву-Ен, Шаллаи Роланд, Эггештайн Максимилиан — Демирович Эрмедин.



«Боруссия»: Зоммер Янн — Бейер Луис, Бенсебаини Рами, Эльведи Нико — Коне Куадио, Лайнер Штефан, Нетц Лука, Нойхаус Флориан, Плеа Алассан, Хофманн Йонас — Эмболо Брель.

Форма команд

На данный момент «бразильцы из брайсгау» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Жеребцы» отстают на 14 очков.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 10. Разница мячей у обеих команд +2.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Фрайбург»: 1.63 — 1.13, дома 1.87 — 1.20.

«Боруссия»: 1.40 — 1.83, в гостях 1.13 — 2.00.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Пять очных встреч

«Фрайбург» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (2:2, 1:0, 3:1, 1:0, 3:1).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:6, 2:1, 2:2, 1:0, 4:2).

«Фрайбург» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:6, 2:1, 2:2, 1:0, 4:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 1.85.