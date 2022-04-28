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вчера, 16:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Бавария». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.50. Вероятность ничьи оценивается в 4.70, а поражение доступно по котировке 5.70.

Пропускают матч

«Майнц»: Сент-Джаст Йеремия — Травма, Ли Дже-Сон — Травма колена, Тауэр Никлас — Красная карточка, Бургзорг Делано — Травма.

«Бавария»: Сарр Буна — Травма колена, Толиссо Корентен — Мышечная травма.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Майнц»: Центнер Робин — Белл Штефан, Ниакате Мусса, Хак Александр — Бутьюс Жан-Поль, Видмер Силвэн, Кариколь Аарон Мартин, Кор Доминик, Стах Антон — Буркардт Йонатан, Онисиво Карим.



«Бавария»: Нойер Мануэль — Дэвис Альфонсо, Зюле Никлас, Куасси Нианзу, Павар Бенжамен — Гнабри Серж, Горецка Леон, Киммих Йозуа, Коман Кингсли, Мусиала Джамал — Левандовски Роберт.

Форма команд

На данный момент «баварцы» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Карнавальщики» отстают на 36 очков.

За последние пять матчей «Бавария» и «Майнц» набрали соответственно 15 и 2 очка. Разница мячей -7 и +13 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Майнц»: 1.39 — 1.32, дома 1.87 — 0.53.

«Бавария»: 2.97 — 0.97, в гостях 3.07 — 1.13.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:2 или 1:2.

Пять очных встреч

«Бавария» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (2:1, 1:3, 1:2, 0:2, 1:3).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (2:1, 2:1, 5:2, 1:3, 6:1).

Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (2:1, 2:1, 5:2, 1:3, 6:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 1.50.