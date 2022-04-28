Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Бавария». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.50. Вероятность ничьи оценивается в 4.70, а поражение доступно по котировке 5.70.
Пропускают матч
«Майнц»: Сент-Джаст Йеремия — Травма, Ли Дже-Сон — Травма колена, Тауэр Никлас — Красная карточка, Бургзорг Делано — Травма.
«Бавария»: Сарр Буна — Травма колена, Толиссо Корентен — Мышечная травма.
Возможная расстановка
Kicker прогнозирует следующие составы:
«Майнц»: Центнер Робин — Белл Штефан, Ниакате Мусса, Хак Александр — Бутьюс Жан-Поль, Видмер Силвэн, Кариколь Аарон Мартин, Кор Доминик, Стах Антон — Буркардт Йонатан, Онисиво Карим.
«Бавария»: Нойер Мануэль — Дэвис Альфонсо, Зюле Никлас, Куасси Нианзу, Павар Бенжамен — Гнабри Серж, Горецка Леон, Киммих Йозуа, Коман Кингсли, Мусиала Джамал — Левандовски Роберт.
Форма команд
На данный момент «баварцы» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Карнавальщики» отстают на 36 очков.
За последние пять матчей «Бавария» и «Майнц» набрали соответственно 15 и 2 очка. Разница мячей -7 и +13 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Майнц»: 1.39 — 1.32, дома 1.87 — 0.53.
«Бавария»: 2.97 — 0.97, в гостях 3.07 — 1.13.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:2 или 1:2.
Пять очных встреч
«Бавария» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (2:1, 1:3, 1:2, 0:2, 1:3).
Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (2:1, 2:1, 5:2, 1:3, 6:1).
Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (2:1, 2:1, 5:2, 1:3, 6:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 1.50.