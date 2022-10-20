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вчера, 09:33

Пропускают матч

«Майнц»: Видмер Силвэн — Травма бедра, Ляйч Максим — Плохая форма, Мустафа Марлон — Мышечная травма.

«Кёльн»: Шабо Жулиан — Травма лодыжки, Лимниос Димитрис — Травма колена, Любичич Деян — Травма колена, Тильманн Ян — Травма, Андерссон Себастьян — Травма колена, Лемперле Тим — Травма.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Майнц»: Центнер Робин — Каси Антони, Фернандеш Эдимилсон, Хак Александр — Буркардт Йонатан, Да Коста Данни, Кариколь Аарон Мартин, Кор Доминик, Онисиво Карим, Стах Антон — Ингвартсен Маркус.



«Кёльн»: Швабе Марвин — Килиан Лука, Хектор Йонас, Хюберс Тимо, Шмитц Бенно — Дуда Ондрей, Кайнц Флориан, Мартель Эрик, Шкири Эльес — Майна Линтон, Тиггес Штеффен.

Форма команд

На данный момент «козлы» на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Карнавальщики» отстают на 1 очко.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 5. Разница мячей у обеих команд -2.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Майнц»: 1.10 — 1.30, дома 0.50 — 1.25.

«Кёльн»: 1.90 — 1.70, в гостях 2.00 — 2.20.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (3:2, 1:1, 2:3, 0:1, 2:2).

«Кёльн» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (3:2, 1:1, 2:3, 0:1, 2:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.65 или же к «победе хозяев», т.к. в текущем турнире ее нет уже 5 матчей подряд.