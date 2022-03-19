Soccer.ru
ГлавнаяБлогиФутбольные прогнозыКотировки и букмекерыГермания. Бундеслига 2021/2022

«РБ Лейпциг» — «Айнтрахт» прогноз

вчера, 05:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «РБ Лейпциг». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.42. Вероятность ничьи оценивается в 4.80, а поражение доступно по котировке 7.10.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.35, а за «верх» — 1.60.

Пропускают матч

«Айнтрахт»: Диант Рамай — Травма колена, Соу Джибриль — Перебор желтых карточек, Аче Рагнар — Мышечная травма.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:
«РБ Лейпциг»: Гулачи Петер — Гвардиол Ешко, Орбан Вилли, Симакан Мохамед — Айдара Амаду, Анхелиньо, Лаймер Конрад, Форсберг Эмиль, Хенрикс Бенжамин — Нкунку Кристофер, Силва Андре.

«Айнтрахт»: Трапп Кевин — Н'Дика Обите, Тута, Хинтереггер Мартин — Камада Дайчи, Кнауфф Ансгар, Костич Филип, Линдстрем Йеспер, Роде Себастьян, Якич Кристиян — Борре Сантос.

Форма команд

На данный момент «быки» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Орлы» отстают на 7 очков.

За последние пять матчей «РБ Лейпциг» и «Айнтрахт» набрали соответственно 13 и 6 очков. Разница мячей +13 и 0 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«РБ Лейпциг»: 2.19 — 1.15, дома 2.69 — 1.15.
«Айнтрахт»: 1.50 — 1.46, в гостях 1.77 — 1.62.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:1, 1:1, 1:1, 3:1, 2:0).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 1:1, 1:1, 3:1, 2:0).

«Айнтрахт» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 1:1, 1:1, 3:1, 2:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 2.35.

Букмекеры считают, что тен Хаг возглавит «Манчестер Юнайтед»
02 февраля
Букмекеры считают, что следующим клубом Роналду будет ПСЖ
20 января
«Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (28.12.2021)
26 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Официально«Бетис» продлил контракт с Пеллегрини
21 декабря 2021
«Динамо» - «Зенит». Прогноз на матч РПЛ (12.12.2021)
11 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
«Марсель» — «Локомотив». Прогноз на матч Лиги Европы (09.12.2021)
08 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футбол

Все комментарии

shlomo2
shlomo2
вчера в 07:07
Назначение Тедеско вместо Марша несколько месяцев назад оживило "быков" донельзя. Сейчас "быки" показывают один из ярких футболов в Бундеслиге, поднялись уже в зону ЛЧ из середины таблицы и не собираются останавливаться. Поскольку Спартак в ЛЕ они прошли без игр с красно-белыми, то сил на несколько фронтов для удачной игры сберегли сейчас. В крайнем туре чемпионата они уничтожили Фюрт 6-1 на его поле, причем пропустив первыми. Айнтрахт жалеть тоже не будут, тем более играют дома.....
Франкфуртцы, в отличие от "быков", еврокубковых каникул от УЕФА не получали. Красно-черные с трудом одолели Бетис в дополнительное время домашнего матча, отбегав 120 минут. С учетом того, что на восстановление мало времени, а игра в Бундеслиге по сезону у них очень нестабильна, то тут и правда гостям даю довольно мало шансов на очки. Линия букмекеров справедлива - сейчас Айнтрахт идет 9ым и на еврокубки может претендовать, только если выиграет ЛЕ......
В первом круге Лейпциг на выезде упустил победу на 95ой минуте еще с Маршем (1-1). Тогда как сейчас перевес "быков" более, чем ощутим. У Айнтрахта гораздо менее стабильная игра по сезону, очень утомленное состояние из за дополнительного времени с Бетисом, тогда ка Лейпциг после Фюрта покойно и полноценно готовился к мату чемпионата всю неделю . Ударная мощь нападения хозяев должна смести в пух и прах оборону гостей, которая по сезону (1.5 за матч пропускают в среднем красно-черные). Жду победы Лейпцига на классе.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 