Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «РБ Лейпциг». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.42. Вероятность ничьи оценивается в 4.80, а поражение доступно по котировке 7.10.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.35, а за «верх» — 1.60.
Пропускают матч
«Айнтрахт»: Диант Рамай — Травма колена, Соу Джибриль — Перебор желтых карточек, Аче Рагнар — Мышечная травма.
Возможная расстановка
Kicker прогнозирует следующие составы:
«РБ Лейпциг»: Гулачи Петер — Гвардиол Ешко, Орбан Вилли, Симакан Мохамед — Айдара Амаду, Анхелиньо, Лаймер Конрад, Форсберг Эмиль, Хенрикс Бенжамин — Нкунку Кристофер, Силва Андре.
«Айнтрахт»: Трапп Кевин — Н'Дика Обите, Тута, Хинтереггер Мартин — Камада Дайчи, Кнауфф Ансгар, Костич Филип, Линдстрем Йеспер, Роде Себастьян, Якич Кристиян — Борре Сантос.
Форма команд
На данный момент «быки» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Орлы» отстают на 7 очков.
За последние пять матчей «РБ Лейпциг» и «Айнтрахт» набрали соответственно 13 и 6 очков. Разница мячей +13 и 0 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«РБ Лейпциг»: 2.19 — 1.15, дома 2.69 — 1.15.
«Айнтрахт»: 1.50 — 1.46, в гостях 1.77 — 1.62.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.
Пять очных встреч
Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:1, 1:1, 1:1, 3:1, 2:0).
Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 1:1, 1:1, 3:1, 2:0).
«Айнтрахт» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 1:1, 1:1, 3:1, 2:0).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 2.35.
Франкфуртцы, в отличие от "быков", еврокубковых каникул от УЕФА не получали. Красно-черные с трудом одолели Бетис в дополнительное время домашнего матча, отбегав 120 минут. С учетом того, что на восстановление мало времени, а игра в Бундеслиге по сезону у них очень нестабильна, то тут и правда гостям даю довольно мало шансов на очки. Линия букмекеров справедлива - сейчас Айнтрахт идет 9ым и на еврокубки может претендовать, только если выиграет ЛЕ......
В первом круге Лейпциг на выезде упустил победу на 95ой минуте еще с Маршем (1-1). Тогда как сейчас перевес "быков" более, чем ощутим. У Айнтрахта гораздо менее стабильная игра по сезону, очень утомленное состояние из за дополнительного времени с Бетисом, тогда ка Лейпциг после Фюрта покойно и полноценно готовился к мату чемпионата всю неделю . Ударная мощь нападения хозяев должна смести в пух и прах оборону гостей, которая по сезону (1.5 за матч пропускают в среднем красно-черные). Жду победы Лейпцига на классе.
Франкфуртцы, в отличие от "быков", еврокубковых каникул от УЕФА не получали. Красно-черные с трудом одолели Бетис в дополнительное время домашнего матча, отбегав 120 минут. С учетом того, что на восстановление мало времени, а игра в Бундеслиге по сезону у них очень нестабильна, то тут и правда гостям даю довольно мало шансов на очки. Линия букмекеров справедлива - сейчас Айнтрахт идет 9ым и на еврокубки может претендовать, только если выиграет ЛЕ......
В первом круге Лейпциг на выезде упустил победу на 95ой минуте еще с Маршем (1-1). Тогда как сейчас перевес "быков" более, чем ощутим. У Айнтрахта гораздо менее стабильная игра по сезону, очень утомленное состояние из за дополнительного времени с Бетисом, тогда ка Лейпциг после Фюрта покойно и полноценно готовился к мату чемпионата всю неделю . Ударная мощь нападения хозяев должна смести в пух и прах оборону гостей, которая по сезону (1.5 за матч пропускают в среднем красно-черные). Жду победы Лейпцига на классе.