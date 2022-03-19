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вчера, 05:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «РБ Лейпциг». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.42. Вероятность ничьи оценивается в 4.80, а поражение доступно по котировке 7.10.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.35, а за «верх» — 1.60.

Пропускают матч

«Айнтрахт»: Диант Рамай — Травма колена, Соу Джибриль — Перебор желтых карточек, Аче Рагнар — Мышечная травма.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«РБ Лейпциг»: Гулачи Петер — Гвардиол Ешко, Орбан Вилли, Симакан Мохамед — Айдара Амаду, Анхелиньо, Лаймер Конрад, Форсберг Эмиль, Хенрикс Бенжамин — Нкунку Кристофер, Силва Андре.



«Айнтрахт»: Трапп Кевин — Н'Дика Обите, Тута, Хинтереггер Мартин — Камада Дайчи, Кнауфф Ансгар, Костич Филип, Линдстрем Йеспер, Роде Себастьян, Якич Кристиян — Борре Сантос.

Форма команд

На данный момент «быки» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Орлы» отстают на 7 очков.

За последние пять матчей «РБ Лейпциг» и «Айнтрахт» набрали соответственно 13 и 6 очков. Разница мячей +13 и 0 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«РБ Лейпциг»: 2.19 — 1.15, дома 2.69 — 1.15.

«Айнтрахт»: 1.50 — 1.46, в гостях 1.77 — 1.62.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:1, 1:1, 1:1, 3:1, 2:0).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 1:1, 1:1, 3:1, 2:0).

«Айнтрахт» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 1:1, 1:1, 3:1, 2:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 2.35.