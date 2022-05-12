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вчера, 16:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Штутгарт». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.15. Вероятность ничьи оценивается в 4.05, а поражение доступно по котировке 2.90.

Пропускают матч

«Штутгарт»: Штенцель Паскаль — Травма, Амада Науйру — Травма, Дидави Даниэль — Травма ахиллова сухожилия, Нартей Николас — Травма колена, Вамангитука Силла — Травма, Санко Мохамед — Травма колена.

«Кёльн»: Обуз Марвин — Травма, Острак Томаш — Травма, Андерссон Себастьян — Травма.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Штутгарт»: Мюллер Флориан — Антон Вальдемар, Ито Хироки, Каразор Атакан, Мавропанос Константинос, Соса Борна — Мангала Орель, Фюрих Крис, Эндо Ватару — Каладжич Саша, Томас Тиаго.



«Кёльн»: Швабе Марвин — Килиан Лука, Хектор Йонас, Хюберс Тимо, Шмитц Бенно — Кайнц Флориан, Любичич Деян, Озкан Салих, Ут Марк, Шкири Эльес — Модест Антони.

Форма команд

На данный момент «козлы» на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Швабы» отстают на 22 очка.

За последние пять матчей «Кёльн» и «Штутгарт» набрали соответственно 12 и 3 очка. Разница мячей -4 и +7 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Штутгарт»: 1.18 — 1.76, дома 1.63 — 1.94.

«Кёльн»: 1.55 — 1.42, в гостях 1.50 — 1.63.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:2 или 1:2.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:0, 0:2, 0:1, 1:1, 2:3).