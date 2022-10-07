Пропускают матч
«Штутгарт»: Вагноман Йоша — Травма лодыжки.
«Унион»: Баумгартль Тимо — Простуда, Мохвальд Кевин — Ушиб, Масиевски Тим — Простуда.
Возможная расстановка
Kicker прогнозирует следующие составы:
«Штутгарт»: Мюллер Флориан — Антон Вальдемар, Загаду Дэн-Аксель, Мавропанос Константинос — Амада Науйру, Нартей Николас, Соса Борна, Фюрих Крис, Эндо Ватару — Вамангитука Силла, Гуйрасси Сехру.
«Унион»: Реннов Фредерик — Еккель Пауль, Кнохе Робин, Лейте Диого — Гиссельманн Нико, Риерсон Юлиан, Харагути Гэнки, Хедира Рани, Шафер Джанлука — Бекер Шеральдо, Сибатчу Теосон.
Форма команд
На данный момент «железные» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Швабы» отстают на 12 очков.
За последние пять матчей «Унион» и «Штутгарт» набрали соответственно 10 и 3 очка. Разница мячей -3 и +6 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Штутгарт»: 1.13 — 1.63, дома 0.75 — 1.50.
«Унион»: 1.88 — 0.75, в гостях 1.75 — 0.75.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1.
Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 06 октября), а у «хозяев» лишь три.
Пять очных встреч
Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (1:1, 1:1, 2:1, 2:2, 3:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.85.