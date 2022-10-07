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вчера, 20:33

Пропускают матч

«Штутгарт»: Вагноман Йоша — Травма лодыжки.

«Унион»: Баумгартль Тимо — Простуда, Мохвальд Кевин — Ушиб, Масиевски Тим — Простуда.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Штутгарт»: Мюллер Флориан — Антон Вальдемар, Загаду Дэн-Аксель, Мавропанос Константинос — Амада Науйру, Нартей Николас, Соса Борна, Фюрих Крис, Эндо Ватару — Вамангитука Силла, Гуйрасси Сехру.



«Унион»: Реннов Фредерик — Еккель Пауль, Кнохе Робин, Лейте Диого — Гиссельманн Нико, Риерсон Юлиан, Харагути Гэнки, Хедира Рани, Шафер Джанлука — Бекер Шеральдо, Сибатчу Теосон.

Форма команд

На данный момент «железные» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Швабы» отстают на 12 очков.

За последние пять матчей «Унион» и «Штутгарт» набрали соответственно 10 и 3 очка. Разница мячей -3 и +6 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Штутгарт»: 1.13 — 1.63, дома 0.75 — 1.50.

«Унион»: 1.88 — 0.75, в гостях 1.75 — 0.75.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 06 октября), а у «хозяев» лишь три.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (1:1, 1:1, 2:1, 2:2, 3:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.85.