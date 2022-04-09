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вчера, 08:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Вольфсбург». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.67. Вероятность ничьи оценивается в 3.80, а поражение доступно по котировке 5.40.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.87, а за «верх» — 1.95.

Пропускают матч

«Вольфсбург»: ван де Вен Мики — Травма, Отавио Пауло — Травма колена.

«Арминия»: Клос Фабиан — Травма головы.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Вольфсбург»: Кастелс Кун — Борно Себастьян, Брукс Джон Энтони, Лакруа Максенс — Арнольд Максимилиан, Баку Ридле, Винд Йонас, Крузе Макс, Русийон Жером, Шлагер Ксавер — Нмеча Лукас.



«Арминия»: Ортега Морено Штефан — Андраде Андрес, Брюннер Седрик, Нильссон Йоаким, Пипер Амос — Виммер Патрик, Крюгер Флориан, Притль Мануэль, Хак Александр, Шёпф Алессандро — Серра Янни.

Форма команд

На данный момент «волки» на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Синие» отстают на 5 очков.

За последние пять матчей «Вольфсбург» и «Арминия» набрали соответственно 4 и 1 очко. Разница мячей -5 и -9 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Вольфсбург»: 1.04 — 1.61, дома 1.00 — 1.36.

«Арминия»: 0.82 — 1.39, в гостях 0.71 — 1.50.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с коэффициентом 1.67.