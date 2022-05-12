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вчера, 16:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Бавария». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.52. Вероятность ничьи оценивается в 5.10, а поражение доступно по котировке 5.00.

Пропускают матч

«Вольфсбург»: Борно Себастьян — Травма, Виллиам — Травма колена, Отавио Пауло — Травма колена, Вальдшмидт Лука — Травма лодыжки.

«Бавария»: Сарр Буна — Травма колена, Коман Кингсли — Красная карточка, Сане Лерой — Простуда.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Вольфсбург»: Кастелс Кун — Баку Ридле, Брукс Джон Энтони, ван де Вен Мики, Лакруа Максенс — Арнольд Максимилиан, Герхардт Янник, Шлагер Ксавер — Винд Йонас, Крузе Макс, Нмеча Лукас.



«Бавария»: Нойер Мануэль — Дэвис Альфонсо, Зюле Никлас, Павар Бенжамен, Эрнандес Люка — Гнабри Серж, Горецка Леон, Киммих Йозуа, Мусиала Джамал, Мюллер Томас — Левандовски Роберт.

Форма команд

На данный момент «баварцы» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Волки» отстают на 35 очков.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 10. Разница мячей у обеих команд +5.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Вольфсбург»: 1.24 — 1.58, дома 1.44 — 1.19.

«Бавария»: 2.88 — 1.06, в гостях 2.94 — 1.25.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 2:2.

Пять очных встреч

«Бавария» — победитель всех пяти последних очных встреч (4:0, 2:3, 2:1, 0:4, 2:0).

«Бавария» — победитель всех пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (2:3, 0:4, 1:3, 1:2, 0:6).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (4:0, 2:3, 2:1, 0:4, 2:0).

«Бавария» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (4:0, 2:3, 2:1, 0:4, 2:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 1.52.