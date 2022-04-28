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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Атлетико». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.55. Вероятность ничьи оценивается в 3.05, а поражение доступно по котировке 3.00.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.58, а за «верх» — 2.40.

Пропускают матч

«Атлетик»: Симон Унаи — Травма плеча, Леке Иньиго — Травма бедра, Весга Микель — Красная карточка, Сансет Ойан — Травма.

«Атлетико»: Лемар Тома — Мышечная травма, Фелиш Жоау — Мышечная травма.

Форма команд

На данный момент «матрасники» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Баски» отстают на 13 очков.

За последние пять матчей «Атлетико» и «Атлетик» набрали соответственно 10 и 8 очков. Разница мячей 0 и +4 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Атлетик»: 1.18 — 1.03, дома 1.56 — 1.13.

«Атлетико»: 1.79 — 1.18, в гостях 1.75 — 1.50.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 20 апреля), а у «хозяев» лишь четыре.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:2, 0:0, 2:1, 2:1, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 2.03.