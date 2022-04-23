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вчера, 11:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Барселона». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.30. Вероятность ничьи оценивается в 5.40, а поражение доступно по котировке 10.50.

Пропускают матч

«Барселона»: Роберто Серхи — Плохая форма, Умтити Самюэль — Травма, Педри — Травма бедра, Фати Ансу — Травма бедра.

«Райо Вальекано»: Савельич Эстебан — Травма, Меркеланс Мартин — Мышечная травма.

Форма команд

На данный момент «сине-гранатовые» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Пчёлы» отстают на 26 очков.

За последние пять матчей «Барселона» и «Райо Вальекано» набрали соответственно 12 и 5 очков. Разница мячей +6 и -1 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Барселона»: 1.91 — 1.00, дома 2.13 — 0.93.

«Райо Вальекано»: 1.03 — 1.19, в гостях 0.69 — 1.63.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:0.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 21 апреля), а у «гостей» лишь четыре.

Пять очных встреч

«Барселона» — победитель всех пяти последних встреч между этими командами на своем поле (3:1, 5:2, 6:1, 6:0, 3:1).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:0, 1:2, 3:1, 2:3, 1:5).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:0, 1:2, 3:1, 2:3, 1:5).

«Райо Вальекано» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:0, 1:2, 3:1, 2:3, 1:5).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.93.