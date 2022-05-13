Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Бетис». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.50. Вероятность ничьи оценивается в 4.30, а поражение доступно по котировке 6.60.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.25, а за «верх» — 1.65.
Пропускают матч
«Бетис»: Браво Клаудио — Травма бедра, Бельерин Эктор — Травма, Монтойя Мартин — Травма лодыжки, Руис Виктор — Травма, Камараса Виктор — Травма.
«Гранада»: Лосано Нейдер — Травма колена, Нева Карлос — Травма колена, Торрент Рауль — Травма колена, Монторо Анхель — Мышечная травма, Рочина Рубен — Травма.
Форма команд
На данный момент «бетикос» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Насриды» отстают на 24 очка.
За последние пять матчей «Гранада» и «Бетис» набрали соответственно 8 и 5 очков. Разница мячей +1 и +2 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Бетис»: 1.67 — 1.11, дома 1.78 — 1.22.
«Гранада»: 1.22 — 1.64, в гостях 1.22 — 1.67.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.
Пять очных встреч
«Гранада» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:2, 2:1, 2:0, 2:2, 1:0).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Хозяева не пропустят — нет» с коэффициентом 1.62.