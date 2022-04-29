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вчера, 15:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Осасуна». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.70. Вероятность ничьи оценивается в 3.10, а поражение доступно по котировке 2.80.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.60, а за «верх» — 2.30.

Пропускают матч

«Эльче»: Бойе Лукас — Травма, Каррильо Гуидо — Травма икроножной мышцы.

«Осасуна»: Аресо Хесус — Травма запястья, Хуан Крус — Травма, Кике — Травма бедра.

Форма команд

На данный момент «красные» на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Зелено-полосатые» отстают на 6 очков.

За последние пять матчей «Осасуна» и «Эльче» набрали соответственно 9 и 6 очков. Разница мячей +1 и -1 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Эльче»: 1.09 — 1.33, дома 1.25 — 1.06.

«Осасуна»: 1.03 — 1.33, в гостях 1.13 — 1.31.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 2:0, 2:2, 1:2, 1:1).

«Осасуна» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 2:0, 2:2, 1:2, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.98.