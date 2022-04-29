Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Осасуна». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.70. Вероятность ничьи оценивается в 3.10, а поражение доступно по котировке 2.80.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.60, а за «верх» — 2.30.
Пропускают матч
«Эльче»: Бойе Лукас — Травма, Каррильо Гуидо — Травма икроножной мышцы.
«Осасуна»: Аресо Хесус — Травма запястья, Хуан Крус — Травма, Кике — Травма бедра.
Форма команд
На данный момент «красные» на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Зелено-полосатые» отстают на 6 очков.
За последние пять матчей «Осасуна» и «Эльче» набрали соответственно 9 и 6 очков. Разница мячей +1 и -1 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Эльче»: 1.09 — 1.33, дома 1.25 — 1.06.
«Осасуна»: 1.03 — 1.33, в гостях 1.13 — 1.31.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.
Пять очных встреч
Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 2:0, 2:2, 1:2, 1:1).
«Осасуна» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 2:0, 2:2, 1:2, 1:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.98.