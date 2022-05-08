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вчера, 21:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Атлетик». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.95. Вероятность ничьи оценивается в 3.45, а поражение доступно по котировке 3.95.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.80, а за «верх» — 2.00.

Пропускают матч

«Гранада»: Лосано Нейдер — Травма колена, Нева Карлос — Травма колена, Торрент Рауль — Травма колена, Рочина Рубен — Травма.

«Атлетик»: Сансет Ойан — Травма.

Форма команд

На данный момент «баски» на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Насриды» отстают на 18 очков.

За последние пять матчей «Атлетик» и «Гранада» набрали соответственно 8 и 5 очков. Разница мячей -1 и +1 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Гранада»: 1.23 — 1.69, дома 1.24 — 1.71.

«Атлетик»: 1.17 — 0.97, в гостях 0.82 — 0.94.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Пять очных встреч

«Гранада» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (2:0, 4:0, 2:1, 1:2, 2:0).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:2, 2:1, 2:0, 4:0, 2:1).

«Гранада» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:2, 2:1, 2:0, 4:0, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 3.95.