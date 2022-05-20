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20 мая 2022, 21:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Гранада». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.43. Вероятность ничьи оценивается в 4.50, а поражение доступно по котировке 7.40.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.17, а за «верх» — 1.70.

Пропускают матч

«Гранада»: Лосано Нейдер — Травма колена, Нева Карлос — Травма колена, Торрент Рауль — Травма колена, Монторо Анхель — Мышечная травма, Рочина Рубен — Травма.

«Эспаньол»: Педроса Адриа — Не готов, Баре Кейди — Травма колена, Морланес Мануэль — Травма, Де Томас Рауль — Перебор желтых карточек.

Форма команд

На данный момент «попугаи» на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Насриды» отстают на 4 очка.

За последние пять матчей «Гранада» и «Эспаньол» набрали соответственно 8 и 2 очка. Разница мячей +3 и -6 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Гранада»: 1.19 — 1.65, дома 1.22 — 1.61.

«Эспаньол»: 1.08 — 1.43, в гостях 0.83 — 1.89.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:0, 2:1, 0:3, 1:2, 3:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.70.