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вчера, 15:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Гранада». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.35. Вероятность ничьи оценивается в 3.45, а поражение доступно по котировке 2.95.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.95, а за «верх» — 1.85.

Пропускают матч

«Гранада»: Ариас Сантьяго — Травма бедра, Лосано Нейдер — Травма колена, Нева Карлос — Травма колена, Торрент Рауль — Травма колена, Гоналон Максим — Травма бедра, Монторо Анхель — Мышечная травма, Рочина Рубен — Травма, Раба Дани — Травма.

«Леванте»: Касерес Мартин — Травма, Клер Карлос — Травма, Мустафи Шкодран — Травма, де Фрутос Хорхе — Травма, Марти Рохер — Мышечная травма.

Форма команд

На данный момент «насриды» на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Лягушки» отстают на 7 очков.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 4. Разница мячей у обеих команд -4.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Гранада»: 1.13 — 1.68, дома 1.27 — 1.60.

«Леванте»: 1.13 — 1.97, в гостях 0.93 — 2.40.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (0:3, 2:2, 1:1, 1:1, 1:2).

«Гранада» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:3, 2:2, 1:1, 1:1, 1:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.70.