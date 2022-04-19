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вчера, 20:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Севилья». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.12. Вероятность ничьи оценивается в 3.45, а поражение доступно по котировке 3.45.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.82, а за «верх» — 1.98.

Пропускают матч

«Леванте»: Касерес Мартин — Травма, Клер Карлос — Травма, Мустафи Шкодран — Травма, де Фрутос Хорхе — Травма, Марти Рохер — Мышечная травма.

«Севилья»: Рекик Карим — Мышечная травма, Сусо — Травма лодыжки, Фернандо — Травма лодыжки, Марсьяль Антони — Мышечная травма.

Форма команд

На данный момент «нервионцы» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Лягушки» отстают на 35 очков.

За последние пять матчей «Леванте» и «Севилья» набрали соответственно 7 и 5 очков. Разница мячей +2 и 0 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Леванте»: 1.22 — 1.94, дома 1.31 — 1.56.

«Севилья»: 1.44 — 0.78, в гостях 0.75 — 0.56.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Пять очных встреч

«Севилья» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (5:3, 0:1, 1:0, 1:1, 3:1).

«Севилья» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (5:3, 0:1, 1:0, 1:1, 3:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 2.12.