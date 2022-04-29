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вчера, 19:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Реал Сосьедад». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.35. Вероятность ничьи оценивается в 3.15, а поражение доступно по котировке 3.25.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.62, а за «верх» — 2.30.

Пропускают матч

«Райо Вальекано»: Савельич Эстебан — Травма, Меркеланс Мартин — Мышечная травма.

«Реал Сосьедад»: Монреаль Начо — Травма колена, Сильва Давид — Красная карточка, Барренетчеа Андер — Мышечная травма, Ойарсабаль Микель — Травма колена, Фернандес Карлос — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «короли» на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Пчёлы» отстают на 15 очков.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 8. Разница мячей у обеих команд +1.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Райо Вальекано»: 1.03 — 1.15, дома 1.38 — 0.75.

«Реал Сосьедад»: 0.97 — 0.94, в гостях 1.25 — 1.50.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:0, 2:2, 2:2, 2:1, 2:2).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:0, 2:2, 2:2, 2:1, 2:2).

«Реал Сосьедад» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:0, 2:2, 2:2, 2:1, 2:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 2.30.