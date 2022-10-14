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вчера, 17:33

Пропускают матч

«Реал»: Куртуа Тибо — Мышечная травма, Себальос Даниэль — Травма бедра.

«Барселона»: Араухо Рональд — Мышечная травма, Бельерин Эктор — Травма ступни, Кристенсен Андреас — Травма лодыжки, Депай Мемфис — Мышечная травма.

Форма команд

На данный момент «сине-гранатовые» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сливочные» отстают на 0 очков.

За последние пять матчей «Барселона» и «Реал» набрали соответственно 15 и 13 очков. Разница мячей +6 и +12 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Реал»: 2.38 — 0.88, дома 2.33 — 1.00.

«Барселона»: 2.50 — 0.13, в гостях 3.00 — 0.25.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 2:2.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (0:4, 2:2, 1:2, 2:1, 1:3).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (0:4, 2:2, 1:2, 2:1, 1:3).

«Барселона» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:4, 2:2, 1:2, 2:1, 1:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.57.

Материалы по матчу

Фактор своего поля в Эль Класико играет «Реалу» в минус. Команда любит выигрывать в гостях, Куртуа пропустит матч против «Барселоны», Хави надеется, что Кунде успеет восстановиться к матчу с «Реалом»