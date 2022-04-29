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вчера, 08:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Реал». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.50. Вероятность ничьи оценивается в 4.30, а поражение доступно по котировке 6.60.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.18, а за «верх» — 1.68.

Пропускают матч

«Реал»: Алаба Давид — Мышечная травма, Модрич Лука — Отдых, Азар Эден — Травма колена, Бензема Карим — Отдых, Диас Мариано — Ушиб, Йович Лука — Травма.

«Эспаньол»: Хиль Оскар — Травма, Баре Кейди — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «сливочные» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Попугаи» отстают на 39 очков.

За последние пять матчей «Реал» и «Эспаньол» набрали соответственно 12 и 6 очков. Разница мячей +2 и -1 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Реал»: 2.09 — 0.88, дома 2.13 — 0.81.

«Эспаньол»: 1.12 — 1.36, в гостях 0.88 — 1.75.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:0.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них семь матчей (последний — 26 апреля), а у «гостей» лишь четыре.

Пять очных встреч

«Реал» — победитель всех пяти последних встреч между этими командами на своем поле (2:0, 1:0, 2:0, 2:0, 6:0).

«Реал» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:1, 0:1, 2:0, 2:4, 1:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 1.50.