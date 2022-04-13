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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Реал Сосьедад». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.10. Вероятность ничьи оценивается в 3.40, а поражение доступно по котировке 3.55.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.85, а за «верх» — 1.95.

Пропускают матч

«Реал Сосьедад»: Монреаль Начо — Травма колена, Барренетчеа Андер — Мышечная травма, Ойарсабаль Микель — Травма колена, Фернандес Карлос — Травма колена.

«Бетис»: Силва Руй — Травма бедра, Монтойя Мартин — Травма лодыжки, Камараса Виктор — Травма.

Форма команд

На данный момент «бетикос» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Короли» отстают на 2 очка.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 10. Разница мячей у обеих команд 0.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Реал Сосьедад»: 1.03 — 0.97, дома 0.80 — 0.40.

«Бетис»: 1.81 — 1.19, в гостях 1.67 — 1.20.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:4, 4:0, 1:1, 2:2, 0:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.95.