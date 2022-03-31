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вчера, 19:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Реал». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.92. Вероятность ничьи оценивается в 3.60, а поражение доступно по котировке 3.95.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.95, а за «верх» — 1.85.

Пропускают матч

«Сельта»: Мальо Уго — Травма колена.

«Реал»: Менди Ферлан — Мышечная травма, Бензема Карим — Мышечная травма, Йович Лука — Травма лодыжки.

Форма команд

На данный момент «сливочные» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Кельты» отстают на 30 очков.

За последние пять матчей «Реал» и «Сельта» набрали соответственно 12 и 5 очков. Разница мячей -2 и +6 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Сельта»: 1.14 — 1.10, дома 1.33 — 1.27.

«Реал»: 2.03 — 0.86, в гостях 1.93 — 0.86.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1.

Пять очных встреч

«Реал» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (5:2, 1:3, 2:0, 2:2, 1:3).

«Реал» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (1:3, 1:3, 2:4, 2:2, 1:4).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (5:2, 1:3, 2:0, 2:2, 1:3).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (5:2, 1:3, 2:0, 2:2, 1:3).

«Реал» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (5:2, 1:3, 2:0, 2:2, 1:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 1.92.