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27 апреля 2022, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Севилья». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.55. Вероятность ничьи оценивается в 3.75, а поражение доступно по котировке 7.10.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.68, а за «верх» — 2.20.

Пропускают матч

«Севилья»: Рекик Карим — Мышечная травма, Сусо — Травма лодыжки, Фернандо — Травма лодыжки, Марсьяль Антони — Мышечная травма.

«Кадис»: Ароян Вараздат — Травма, Карселен Исаак — Травма, Алькарас Рубен — Мышечная травма, Андоне Флорин — Травма пальца руки.

Форма команд

На данный момент «нервионцы» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Желтая субмарина» отстают на 32 очка.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 7. Разница мячей у обеих команд +1.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Севилья»: 1.48 — 0.82, дома 2.13 — 1.00.

«Кадис»: 0.88 — 1.39, в гостях 0.88 — 1.44.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

«Севилья» — победитель всех пяти последних очных встреч (0:1, 3:0, 1:3, 2:1, 0:2).

«Севилья» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:1, 3:0, 1:3, 2:1, 0:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 1.55.