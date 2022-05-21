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21 мая 2022, 18:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Аталанта». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.22. Вероятность ничьи оценивается в 7.20, а поражение доступно по котировке 11.50.

Пропускают матч

«Аталанта»: Пеццелла Джузеппе — Травма, Кабесас Брайан — Травма колена, Малиновский Руслан — Перебор желтых карточек, Муриэль Луис — Травма.

«Эмполи»: Марчицца Риккардо — Травма, Хаас Николас — Травма колена, Пинамонти Андреа — Травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Аталанта»: Муссо Хуан — Джимсити Берат, Паломино Хосе Луис, Скальвини Джорджио — Де Рон Мартен, Дзаппакоста Давиде, Пашалич Марио, Фройлер Ремо, Хатебур Ханс — Бога Жереми, Сапата Дуван.

Запасные: Росси Франческо, Спортиелло Марко — Демирал Мерих, Меле Йоаким, Читтадини Георгио — Иличич Йосип, Копмейнерс Тейн, Пессина Маттео — Миранчук Алексей, Михэйлэ Валентин.



«Эмполи»: Викарио Гильельмо — Вити Маттиа, Какаке Либерато, Луперто Себастьяно, Стоянович Петар — Асллани Кристьян, Бандинелли Филиппо, Верре Валерио, Журковски Шимон — Кутроне Патрик, Ла Мантиа Андреа.

Запасные: Уйкани Самир, Фурлан Якопо — Исмаили Ардиан, Париси Фабиано, Романьоли Алессио — Байрами Недим, Бенасси Марко, Фаццини Якопо, Хендерсон Лиам, Штулац Лео — Бальданзи Томмазо, Ди Франческо Федерико.

Форма команд

На данный момент «богиня» на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Синие» отстают на 21 очко.

За последние пять матчей «Аталанта» и «Эмполи» набрали соответственно 8 и 4 очка. Разница мячей +2 и -6 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Аталанта»: 1.76 — 1.27, дома 1.72 — 1.56.

«Эмполи»: 1.32 — 1.89, в гостях 1.17 — 1.44.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев всухую — да» с коэффициентом 2.5.