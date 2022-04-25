Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Аталанта». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.55. Вероятность ничьи оценивается в 4.15, а поражение доступно по котировке 5.80.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.05, а за «верх» — 1.77.
Пропускают матч
«Аталанта»: Пеццелла Джузеппе — Травма, Толой Рафаэль — Травма, Кабесас Брайан — Травма колена, Малиновский Руслан — Травма колена.
«Торино»: Иццо Армандо — Травма, Фарес Мохаммед — Травма колена, Белотти Андреа — Травма, Варминг Магнус — Травма.
Возможная расстановка
La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:
«Аталанта»: Муссо Хуан — Демирал Мерих, Паломино Хосе Луис, Скальвини Джорджио — Де Рон Мартен, Дзаппакоста Давиде, Пашалич Марио, Фройлер Ремо, Хатебур Ханс — Муриэль Луис, Сапата Дуван.
Запасные: Спортиелло Марко — Джимсити Берат, Читтадини Георгио — Бога Жереми, Копмейнерс Тейн, Пессина Маттео — Миранчук Алексей, Михэйлэ Валентин.
«Торино»: Бериша Этрит — Бремер Глейсон, Зима Лукаш, Родригес Рикардо — Айна Ола, Брекало Йосип, Войвода Мергим, Мандрагора Роландо, Риччи Джакомо, Сек Демба — Санабрия Антонио.
Запасные: Джемелло Лука, Милинкович-Савич Ваня — Ансальди Кристиан, Буонджорно Алессандро, Джиджи Коффи, Синго Вильфрид — Линетти Кароль, Лукич Саша, Побега Томмазо, Прат Деннис — Пеллегри Пьетро, Пьяца Марко.
Форма команд
На данный момент «богиня» на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Быки» отстают на 11 очков.
За последние пять матчей «Торино» и «Аталанта» набрали соответственно 8 и 6 очков. Разница мячей -1 и +1 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Аталанта»: 1.73 — 1.18, дома 1.63 — 1.44.
«Торино»: 1.15 — 0.97, в гостях 0.56 — 0.94.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.
Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 23 апреля), а у «гостей» лишь четыре.
Пять очных встреч
Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (1:2, 3:3, 2:4, 0:7, 2:3).
Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:2, 3:3, 2:4, 0:7, 2:3).
«Аталанта» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:2, 3:3, 2:4, 0:7, 2:3).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа гостей» с крутым коэффициентом 5.80.