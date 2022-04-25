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вчера, 21:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Аталанта». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.55. Вероятность ничьи оценивается в 4.15, а поражение доступно по котировке 5.80.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.05, а за «верх» — 1.77.

Пропускают матч

«Аталанта»: Пеццелла Джузеппе — Травма, Толой Рафаэль — Травма, Кабесас Брайан — Травма колена, Малиновский Руслан — Травма колена.

«Торино»: Иццо Армандо — Травма, Фарес Мохаммед — Травма колена, Белотти Андреа — Травма, Варминг Магнус — Травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Аталанта»: Муссо Хуан — Демирал Мерих, Паломино Хосе Луис, Скальвини Джорджио — Де Рон Мартен, Дзаппакоста Давиде, Пашалич Марио, Фройлер Ремо, Хатебур Ханс — Муриэль Луис, Сапата Дуван.

Запасные: Спортиелло Марко — Джимсити Берат, Читтадини Георгио — Бога Жереми, Копмейнерс Тейн, Пессина Маттео — Миранчук Алексей, Михэйлэ Валентин.



«Торино»: Бериша Этрит — Бремер Глейсон, Зима Лукаш, Родригес Рикардо — Айна Ола, Брекало Йосип, Войвода Мергим, Мандрагора Роландо, Риччи Джакомо, Сек Демба — Санабрия Антонио.

Запасные: Джемелло Лука, Милинкович-Савич Ваня — Ансальди Кристиан, Буонджорно Алессандро, Джиджи Коффи, Синго Вильфрид — Линетти Кароль, Лукич Саша, Побега Томмазо, Прат Деннис — Пеллегри Пьетро, Пьяца Марко.

Форма команд

На данный момент «богиня» на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Быки» отстают на 11 очков.

За последние пять матчей «Торино» и «Аталанта» набрали соответственно 8 и 6 очков. Разница мячей -1 и +1 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Аталанта»: 1.73 — 1.18, дома 1.63 — 1.44.

«Торино»: 1.15 — 0.97, в гостях 0.56 — 0.94.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 23 апреля), а у «гостей» лишь четыре.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (1:2, 3:3, 2:4, 0:7, 2:3).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:2, 3:3, 2:4, 0:7, 2:3).

«Аталанта» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:2, 3:3, 2:4, 0:7, 2:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа гостей» с крутым коэффициентом 5.80.