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вчера, 16:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Удинезе». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.50. Вероятность ничьи оценивается в 3.30, а поражение доступно по котировке 2.85.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.87, а за «верх» — 1.93.

Пропускают матч

«Болонья»: Медель Гари — Красная карточка, Майкл Кингсли — Травма спины.

«Удинезе»: Перейра Роберто — Травма, Бето — Травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Болонья»: Скорупски Лукаш — Бинкс Луис, Бонифаци Кевин, Тете Артур — Дейкс Митчелл, Домингес Николас, Сориано Роберто, Хики Аарон, Шутен Йерди — Бэрроу Муса, Орсолини Риккардо.

Запасные: Барди Франческо — Де Сильвестри Лоренцо, Касиус Денсо, Мбайе Ибрахима — Аэбишер Мишель, Виола Николас, Сванберг Маттиас — Виньято Эмануэль, Сансоне Никола, Сантандер Федерико, Фальчинелли Диего.



«Удинезе»: Сильвестри Марко — Бекао, Мари Пабло, Перес Карлес — Макенго Жан-Виктор, Молина Сальваторе, Перейра Роберто, Удогие Лиенома, Уолес — Деулофеу Жерар, Саксесс Исаак.

Запасные: Гаспарини Мануэль, Паделли Даниэле — Бенкович Филип, Зегелар Марвин, Нейтинк Брам, Соппи Брэндон — Арслан Толгай-Али, Пуссетто Игнасио, Самарджич Лазар, Яяло Мато — Несторовски Илия.

Форма команд

На данный момент «зебры» на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Красно-синие» отстают на 1 очко.

За последние пять матчей «Удинезе» и «Болонья» набрали соответственно 9 и 5 очков. Разница мячей 0 и +6 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Болонья»: 1.09 — 1.41, дома 1.25 — 1.13.

«Удинезе»: 1.47 — 1.56, в гостях 1.27 — 1.73.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

В четырех из пяти последних очных встреч зафиксирована ничья (1:1, 1:1, 2:2, 1:1, 4:0).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 1:1, 2:2, 1:1, 4:0).

«Удинезе» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 1:1, 2:2, 1:1, 4:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Ничья» с коэффициентом 3.30.