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вчера, 08:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Салернитана». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.10. Вероятность ничьи оценивается в 3.85, а поражение доступно по котировке 3.20.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.35, а за «верх» — 1.60.

Пропускают матч

«Эмполи»: Марчицца Риккардо — Травма, Хаас Николас — Травма колена.

«Салернитана»: Бохинен Эмиль — Перебор желтых карточек, Рибери Франк — Красная карточка, Муссе Лис — Травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Эмполи»: Викарио Гильельмо — Вити Маттиа, Луперто Себастьяно, Париси Фабиано, Стоянович Петар — Асллани Кристьян, Байрами Недим, Бандинелли Филиппо, Журковски Шимон — Кутроне Патрик, Пинамонти Андреа.

Запасные: Уйкани Самир, Фурлан Якопо — Исмаили Ардиан, Какаке Либерато, Романьоли Алессио, Фьямоцци Риккардо — Бенасси Марко, Верре Валерио, Хендерсон Лиам, Штулац Лео — Бальданзи Томмазо, Ла Мантиа Андреа.



«Салернитана»: Сепе Луиджи — Дьёмбер Норберт, Радованович Иван, Фасио Федерико — Зортеа Надир, Кастанос Григорис, Кулибали Лассана, Маццокки Паскуале, Эдерсон — Верди Симоне, Джурич Милан.

Запасные: Белец Вид, Руссо Антонио — Гальоло Риккардо, Дрэгушин Раду, Руджери Маттео — Ди Таччио Франческо, Кулибали Мамаду, Оби Джоэл, Перотти Диего — Бонаццоли Федерико, Микаел, Муссе Лис.

Форма команд

На данный момент «синие» на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Тёмно-красные» отстают на 7 очков.

За последние пять матчей «Салернитана» и «Эмполи» набрали соответственно 11 и 4 очка. Разница мячей -6 и +3 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Эмполи»: 1.33 — 1.92, дома 1.50 — 2.39.

«Салернитана»: 0.89 — 2.03, в гостях 0.83 — 2.11.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:2 или 2:1.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 08 мая), а у «хозяев» лишь четыре.

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.51.