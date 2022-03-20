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20 марта 2022, 02:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Эмполи». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.50. Вероятность ничьи оценивается в 3.45, а поражение доступно по котировке 2.75.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.20, а за «верх» — 1.68.

Пропускают матч

«Эмполи»: Марчицца Риккардо — Травма, Хаас Николас — Травма колена, Эконг Эммануэль — Травма колена.

«Верона»: Пандур Ивор — Травма, Давидович Павел — Травма колена, Рецос Панайотис — Травма, Фараони Давиде — Красная карточка, Чеккерини Федерико — Красная карточка, Илич Иван — Перебор желтых карточек.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Эмполи»: Викарио Гильельмо — Вити Маттиа, Париси Фабиано, Романьоли Алессио, Стоянович Петар — Асллани Кристьян, Байрами Недим, Бандинелли Филиппо, Журковски Шимон — Ди Франческо Федерико, Пинамонти Андреа.

Запасные: Уйкани Самир — Исмаили Ардиан, Какаке Либерато, Луперто Себастьяно, Тонелли Лоренцо, Фьямоцци Риккардо — Бенасси Марко, Верре Валерио, Хендерсон Лиам, Штулац Лео — Кутроне Патрик, Ла Мантиа Андреа.



«Верона»: Монтипо Лоренцо — Гюнтер Корай, Коппола Диего, Шутало Бошко — Барак Антонин, Казале Николо, Канчельери Маттео, Капрари Джанлука, Тамез Адриен, Хонгла Мартин — Симеоне Джованни.

Запасные: Берарди Алессандро, Терраччано Пьетро — Бесса Даниэль, Перобон Кристиан, Прашелик Матеуш — Кьеза Федерико.

Форма команд

На данный момент «мастифы» на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Синие» отстают на 9 очков.

За последние пять матчей «Верона» и «Эмполи» набрали соответственно 8 и 2 очка. Разница мячей -4 и +5 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Эмполи»: 1.38 — 1.86, дома 1.57 — 2.64.

«Верона»: 1.86 — 1.59, в гостях 1.64 — 1.86.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:2 или 1:2.

Пять очных встреч

«Эмполи» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (3:4, 2:1, 1:0, 0:1, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше в 1-м тайме — 1» с коэффициентом 1.74.