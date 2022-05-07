1651951985

вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Фиорентина». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.30. Вероятность ничьи оценивается в 3.40, а поражение доступно по котировке 3.05.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.95, а за «верх» — 1.85.

Пропускают матч

«Фиорентина»: Кастровилли Гаэтано — Травма колена.

«Рома»: Мхитарян Генрих — Мышечная травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Фиорентина»: Терраччано Пьетро — Бираги Кристиано, Венути Лоренцо, Игор, Миленкович Никола — Бонавентура Джакомо, Данкан Альфред, Торрейра Лукас — Гонсалес Николас, Кабрал Артур, Сапонара Риккардо.

Запасные: Дронговски Бартломей — Мартинес Лукас, Настасич Матия, Одриосола Альваро, Терзич Алекса — Амрабат Софьян, Иконе Жонатан, Малех Юссеф — Кальехон Хосе, Кокорин Александр, Пёнтек Кшиштоф, Соттил Риккардо.



«Рома»: Патрисиу Руй — Кумбулла Мараш, Манчини Джанлука, Смоллинг Крис — Верету Жордан, Винья Матиас, Дзаньоло Николо, Мэйтленд-Найлз Эйнсли, Оливейра Сержиу, Пеллегрини Эрос — Абрахам Тэмми.

Запасные: Боэр Пьетро, Фузато Даниэль — Залевски Никола, Карсдорп Рик, Роджер Ибаньес, Спинаццола Леонардо — Бове Эдуардо, Кристанте Бриан — Коррея Фелиш, Перес Карлес, Шомуродов Элдор, Эль-Шаарави Стефан.

Форма команд

На данный момент «волки» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Фиалки» отстают на 3 очка.

За последние пять матчей «Рома» и «Фиорентина» набрали соответственно 8 и 6 очков. Разница мячей -4 и 0 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Фиорентина»: 1.54 — 1.34, дома 2.00 — 1.18.

«Рома»: 1.57 — 1.14, в гостях 1.76 — 1.47.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Пять очных встреч

«Рома» — победитель всех пяти последних очных встреч (3:1, 1:2, 2:0, 2:1, 1:4).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (3:1, 1:2, 2:0, 2:1, 1:4).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (3:1, 1:2, 2:0, 2:1, 1:4).

«Рома» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (3:1, 1:2, 2:0, 2:1, 1:4).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 3.05.

Доп. инструменты

1) Больше коэффициентов на данный матч смотрите в нашем разделе Odds.

2) Этот матч можно добавить к другим и сформировать систему с помощью специального калькулятора.

3) Можно отследить затянувшиеся серии матчей турнира, например, без ничьих или без тотала меньше. А значит высока вероятность, что в ближайших матчах такая серия прервется. Там же можно попробовать себя в конкурсе прогнозов, для этого надо зарегистрироваться на сайте.

4) А если любите лихой коэффициент, то просто впишите нужный вам в поле «Коэф. от».