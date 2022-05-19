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19 мая 2022, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Фиорентина». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.90. Вероятность ничьи оценивается в 3.75, а поражение доступно по котировке 3.80.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.20, а за «верх» — 1.67.

Пропускают матч

«Фиорентина»: Кастровилли Гаэтано — Травма колена.

«Ювентус»: МакКенни Уэстон — Перелом лодыжки, Жорже Кайо — Травма колена, Кьеза Федерико — Травма колена.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Фиорентина»: Терраччано Пьетро — Бираги Кристиано, Игор, Миленкович Никола, Одриосола Альваро — Амрабат Софьян, Бонавентура Джакомо, Данкан Альфред — Гонсалес Николас, Иконе Жонатан, Кабрал Артур.

Запасные: Дронговски Бартломей, Розати Антонио — Венути Лоренцо, Мартинес Лукас, Настасич Матия, Терзич Алекса — Сапонара Риккардо, Торрейра Лукас — Кальехон Хосе, Кокорин Александр, Пёнтек Кшиштоф.



«Ювентус»: Перин Маттиа — Бонуччи Леонардо, Де Шильо Маттиа, Пеллегрини Лука, Ругани Даниэле — Бернардески Федерико, Локателли Мануэль, Миретти Фабио, Рабьо Адриен — Кин Моизе, Мората Альваро.

Запасные: Пинсольо Карло, Щесны Войцех — де Лигт Матийс, Кьеллини Джорджо, Сандро Алекс — Куадрадо Хуан, МакКенни Уэстон — Аке Марлей, Влахович Душан, Дибала Пауло.

Форма команд

На данный момент «старая синьора» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Фиалки» отстают на 11 очков.

За последние пять матчей «Ювентус» и «Фиорентина» набрали соответственно 8 и 3 очка. Разница мячей -7 и +1 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Фиорентина»: 1.54 — 1.38, дома 2.00 — 1.11.

«Ювентус»: 1.54 — 0.95, в гостях 1.78 — 1.17.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:0, 0:1, 1:0, 1:1, 0:3).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (2:0, 0:1, 1:0, 1:1, 0:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 2.20.