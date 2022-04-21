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вчера, 19:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Интер». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.60. Вероятность ничьи оценивается в 4.05, а поражение доступно по котировке 5.50.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.10, а за «верх» — 1.75.

Пропускают матч

«Рома»: Фузато Даниэль — Красная карточка.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Интер»: Ханданович Самир — Бастони Алессандро, де Врей Стефан, Шкриньяр Милан — Барелла Николо, Брозович Марцело, Думфрис Дензел, Перишич Иван, Чалханоглу Хакан — Джеко Эдин, Мартинес Лаутаро.

Запасные: Раду Ионуц — Госенс Робин, Д'Амброзио Данило, Дармиан Маттео, Димарко Федерико, Раноккья Андреа — Весино Матиас, Гальярдини Роберто, Корреа Хоакин — Кайседо Фелипе, Санчес Алексис.



«Рома»: Патрисиу Руй — Кумбулла Мараш, Манчини Джанлука, Смоллинг Крис — Залевски Никола, Карсдорп Рик, Кристанте Бриан, Мхитарян Генрих, Оливейра Сержиу, Пеллегрини Эрос — Абрахам Тэмми.

Запасные: Винья Матиас, Роджер Ибаньес — Бове Эдуардо, Верету Жордан, Диавара Амаду, Мэйтленд-Найлз Эйнсли — Коррея Фелиш, Перес Карлес, Шомуродов Элдор, Эль-Шаарави Стефан.

Форма команд

На данный момент «нерадзурри» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Волки» отстают на 11 очков.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 11. Разница мячей у обеих команд +5.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Интер»: 2.13 — 0.78, дома 2.38 — 0.81.

«Рома»: 1.64 — 1.12, в гостях 1.81 — 1.38.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:0, 0:3, 3:1, 2:2, 2:2).

«Интер» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:0, 0:3, 3:1, 2:2, 2:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.75.