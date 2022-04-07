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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Ювентус». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.58. Вероятность ничьи оценивается в 3.90, а поражение доступно по котировке 6.10.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.83, а за «верх» — 1.97.

Пропускают матч

«Кальяри»: Грасси Альберто — Красная карточка, Нандес Наитан — Травма колена, Стротман Кевин — Травма колена.

«Ювентус»: МакКенни Уэстон — Перелом лодыжки, Аке Марлей — Травма, Жорже Кайо — Травма колена, Кьеза Федерико — Травма колена.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Кальяри»: Краньо Алессио — Альтаре Джорджио, Гольданига Эдоардо, Ловато Маттео — Базелли Даниэле, Белланова Рауль, Дальберт, Дейола Алессандро, Жоао Педро, Рог Марко — Перейро Гастон.

Запасные: Арести Симоне, Радунович Борис — Валукиевич Себастьян, Дзаппа Габриэле, Карбони Андреа, Ликояннис Хараламбос, Оберт Адам — Куфалидис Христос — Кейта Бальде, Сетер Дамир.



«Ювентус»: Щесны Войцех — Бонуччи Леонардо, де Лигт Матийс, Ларангейра Данило, Сандро Алекс — Бернардески Федерико, Дибала Пауло, Закариа Денис, Куадрадо Хуан, Рабьо Адриен — Влахович Душан.

Запасные: Перин Маттиа, Пинсольо Карло — Кьеллини Джорджо, Пеллегрини Эрос, Ругани Даниэле — Мело Артур, Миретти Фабио — Кин Моизе.

Форма команд

На данный момент «старая синьора» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сардинцы» отстают на 34 очка.

За последние пять матчей «Ювентус» и «Кальяри» набрали соответственно 12 и 3 очка. Разница мячей -9 и +5 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Кальяри»: 0.94 — 1.90, дома 1.07 — 1.73.

«Ювентус»: 1.52 — 0.87, в гостях 1.80 — 1.13.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1.

Пять очных встреч

«Ювентус» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (1:3, 2:0, 0:2, 0:1, 0:2).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (2:0, 1:3, 2:0, 2:0, 4:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 1.58.