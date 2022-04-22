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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Милан». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.40. Вероятность ничьи оценивается в 3.45, а поражение доступно по котировке 2.90.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.95, а за «верх» — 1.85.

Пропускают матч

«Лацио»: Габаррон Патрик Хиль — Травма бедра, Педро — Травма.

«Милан»: Кьер Симон — Травма колена, Флоренци Алессандро — Травма колена.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Лацио»: Стракоша Томас — Ачерби Франческо, Лаццари Мануэль, Марушич Адам, Фелипе Луис — Альберто Луис, Лейва Лукас, Милинкович-Савич Сергей — Андерсон Фелипе, Дзакканьи Маттиа, Иммобиле Чиро.

Запасные: Адамонис Мариус, Фурланетто Алессио — Каменович Димитрие, Муссолини Романо, Ромеро Кристиан, Хисай Эльсеид — Акпа Акпро Жан-Даниэль, Башич Тома, Катальди Данило — Кабрал Артур, Моро Рауль.



«Милан»: Меньян Мик — Калабрия Давиде, Калулу Пьер, Томори Фикайо, Эрнандес Тео — Беннасер Исмаэль, Кессье Франк, Леау Рафаэл, Салемакерс Алексис, Тонали Сандро — Жиру Оливье.

Запасные: Миранте Антонио, Тэтэрушану Чиприан — Балло-Туре Фоде, Габбиа Маттео, Романьоли Алессио — Бакайоко Тьему, Кастильехо Самуэль, Крунич Раде — Диас Браим, Лазетич Марко, Мальдини Даниэль, Мессиас Жуниор.

Форма команд

На данный момент «россонери» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Орлы» отстают на 15 очков.

За последние пять матчей «Милан» и «Лацио» набрали соответственно 11 и 10 очков. Разница мячей +2 и +4 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Лацио»: 1.97 — 1.45, дома 2.25 — 1.25.

«Милан»: 1.76 — 0.88, в гостях 2.06 — 1.06.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:2 или 1:2.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (4:0, 2:0, 3:0, 3:2, 0:3).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (4:0, 2:0, 3:0, 3:2, 0:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.85.