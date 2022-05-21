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«Лацио» — «Верона» прогноз

21 мая 2022, 00:33
Лацио (Рим)

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Лацио». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.70. Вероятность ничьи оценивается в 4.15, а поражение доступно по котировке 4.40.

Пропускают матч

«Лацио»: Габаррон Патрик Хиль — Перебор желтых карточек.
«Верона»: Пандур Ивор — Травма, Гюнтер Корай — Перебор желтых карточек, Барак Антонин — Травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:
«Лацио»: Стракоша Томас — Ачерби Франческо, Лаццари Мануэль, Марушич Адам, Хисай Эльсеид — Башич Тома, Лейва Лукас, Милинкович-Савич Сергей — Андерсон Фелипе, Дзакканьи Маттиа, Педро.
Запасные: Адамонис Мариус, Раду Ионуц, Рейна Пепе — Каменович Димитрие, Ромеро Кристиан, Фелипе Луис — Акпа Акпро Жан-Даниэль, Альберто Луис, Катальди Данило — Моро Рауль.

«Верона»: Монтипо Лоренцо — Казале Николо, Чеккерини Федерико, Шутало Бошко — Илич Иван, Капрари Джанлука, Лазанья Кевин, Лазович Дарко, Тамез Адриен, Фараони Давиде — Симеоне Джованни.
Запасные: Берарди Алессандро — Давидович Павел, Депаоли Фабио, Коппола Диего, Рецос Панайотис, Фработта Джанлука — Бесса Даниэль, Велозу Мигель, Прашелик Матеуш, Хонгла Мартин — Канчельери Маттео, Кьеза Федерико.

Форма команд

На данный момент «орлы» на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Мастифы» отстают на 11 очков.

За последние пять матчей «Лацио» и «Верона» набрали соответственно 8 и 7 очков. Разница мячей +2 и -1 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Лацио»: 2.00 — 1.49, дома 2.17 — 1.22.
«Верона»: 1.68 — 1.51, в гостях 1.56 — 1.72.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «тотал больше (3)» с коэффициентом 1.91.

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