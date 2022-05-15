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сегодня, 01:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Милан». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.75. Вероятность ничьи оценивается в 4.20, а поражение доступно по котировке 4.15.

Пропускают матч

«Милан»: Кьер Симон — Травма колена.

«Аталанта»: Пеццелла Джузеппе — Травма, Кабесас Брайан — Травма колена.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Милан»: Меньян Мик — Калабрия Давиде, Калулу Пьер, Томори Фикайо, Эрнандес Тео — Кессье Франк, Крунич Раде, Леау Рафаэл, Салемакерс Алексис, Тонали Сандро — Жиру Оливье.

Запасные: Миранте Антонио, Тэтэрушану Чиприан — Балло-Туре Фоде, Габбиа Маттео, Романьоли Алессио, Флоренци Алессандро — Бакайоко Тьему, Беннасер Исмаэль — Диас Браим, Ибрагимович Златан, Мессиас Жуниор, Ребич Анте.



«Аталанта»: Муссо Хуан — Демирал Мерих, Джимсити Берат, Паломино Хосе Луис — Де Рон Мартен, Дзаппакоста Давиде, Копмейнерс Тейн, Фройлер Ремо, Хатебур Ханс — Муриэль Луис, Сапата Дуван.

Запасные: Росси Франческо, Спортиелло Марко — Меле Йоаким, Скальвини Джорджио — Бога Жереми, Малиновский Руслан, Пашалич Марио, Пессина Маттео — Миранчук Алексей, Михэйлэ Валентин.

Форма команд

На данный момент «россонери» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Богиня» отстают на 21 очко.

За последние пять матчей «Милан» и «Аталанта» набрали соответственно 13 и 8 очков. Разница мячей +6 и +3 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Милан»: 1.78 — 0.86, дома 1.44 — 0.67.

«Аталанта»: 1.81 — 1.25, в гостях 1.89 — 0.94.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с коэффициентом 1.75.