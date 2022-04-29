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вчера, 16:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Милан». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.60. Вероятность ничьи оценивается в 3.90, а поражение доступно по котировке 5.70.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.00, а за «верх» — 1.80.

Пропускают матч

«Милан»: Кьер Симон — Травма колена, Флоренци Алессандро — Травма колена.

«Фиорентина»: Кастровилли Гаэтано — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «россонери» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Фиалки» отстают на 18 очков.

За последние пять матчей «Милан» и «Фиорентина» набрали соответственно 11 и 9 очков. Разница мячей +4 и -2 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Милан»: 1.76 — 0.88, дома 1.47 — 0.71.

«Фиорентина»: 1.59 — 1.35, в гостях 1.18 — 1.53.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (4:3, 2:3, 2:0, 1:1, 1:3).

«Милан» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (4:3, 2:3, 2:0, 1:1, 1:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.78.