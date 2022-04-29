Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Милан». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.60. Вероятность ничьи оценивается в 3.90, а поражение доступно по котировке 5.70.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.00, а за «верх» — 1.80.
Пропускают матч
«Милан»: Кьер Симон — Травма колена, Флоренци Алессандро — Травма колена.
«Фиорентина»: Кастровилли Гаэтано — Травма колена.
Форма команд
На данный момент «россонери» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Фиалки» отстают на 18 очков.
За последние пять матчей «Милан» и «Фиорентина» набрали соответственно 11 и 9 очков. Разница мячей +4 и -2 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Милан»: 1.76 — 0.88, дома 1.47 — 0.71.
«Фиорентина»: 1.59 — 1.35, в гостях 1.18 — 1.53.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.
Пять очных встреч
Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (4:3, 2:3, 2:0, 1:1, 1:3).
«Милан» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (4:3, 2:3, 2:0, 1:1, 1:3).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.78.