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сегодня, 19:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Милан». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.40. Вероятность ничьи оценивается в 4.70, а поражение доступно по котировке 8.50.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.05, а за «верх» — 1.77.

Пропускают матч

«Милан»: Ибрагимович Златан — Травма колена, Ориги Дивок — Мышечная травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Милан»: Меньян Мик — Калабрия Давиде, Калюлю Пьер, Томори Фикайо, Эрнандес Тео — Беннасер Исмаэль, Диас Браим, Крунич Раде, Леау Рафаэл, Мессиас Жуниор — Жиру Оливье.

Запасные: Миранте Антонио, Тэтэрушану Чиприан — Балло-Туре Фоде, Габбиа Маттео, Кьер Симон, Флоренци Алессандро — Побега Томмазо, Салемакерс Алексис — Лазетич Марко, Ребич Анте.



«Удинезе»: Сильвестри Марко — Бекао, Нейтинк Брам, Перес Неуэн — Макенго Жан-Виктор, Перейра Роберто, Соппи Брэндон, Удогие Лиенома, Уолес — Деулофеу Жерар, Саксесс Исаак.

Запасные: Паделли Даниэле — Бенкович Филип — Самарджич Лазар, Яяло Мато — Бето, Несторовски Илия.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (1:1, 1:1, 1:1, 1:2, 3:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа гостей» с крутым коэффициентом 8.50.