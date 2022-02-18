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вчера, 19:54

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Рома». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.87. Вероятность ничьи оценивается в 3.80, а поражение доступно по котировке 3.95.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.13, а за «верх» — 1.72.

Пропускают матч

«Рома»: Роджер Ибаньес — Травма колена, Спинаццола Леонардо — Травма ахиллова сухожилия, Эль-Шаарави Стефан — Травма икроножной мышцы.

«Верона»: Пандур Ивор — Травма, Давидович Павел — Травма колена, Фработта Джанлука — Мышечная травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Рома»: Патрисиу Руй — Винья Матиас, Кумбулла Мараш, Мэйтленд-Найлз Эйнсли, Смоллинг Крис — Дзаньоло Николо, Кристанте Бриан, Мхитарян Генрих, Оливейра Сержиу, Пеллегрини Эрос — Абрахам Тэмми.

Запасные: Боэр Пьетро, Фузато Даниэль — Карсдорп Рик — Бове Эдуардо, Верету Жордан, Дарбо Эбрима, Диавара Амаду — Коррея Фелиш, Перес Карлес, Шомуродов Элдор.



«Верона»: Монтипо Лоренцо — Гюнтер Корай, Казале Николо, Чеккерини Федерико — Барак Антонин, Илич Иван, Капрари Джанлука, Лазович Дарко, Тамез Адриен, Фараони Давиде — Симеоне Джованни.

Запасные: Берарди Алессандро — Депаоли Фабио, Коппола Диего, Рецос Панайотис, Фработта Джанлука, Шутало Бошко — Бесса Даниэль, Прашелик Матеуш, Хонгла Мартин — Канчельери Маттео, Кьеза Федерико, Лазанья Кевин.

Форма команд

На данный момент «волки» на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Мастифы» отстают на 4 очка.

За последние пять матчей «Верона» и «Рома» набрали соответственно 9 и 8 очков. Разница мячей +2 и +4 в пользу гостей.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счета 2:1 или 2:2. Кстати, коэффициенты на такие счета 7.90 и 13.25 соответственно.

Пять очных встреч

«Рома» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (3:1, 2:1, 3:0, 1:1, 2:0).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (3:2, 3:1, 0:0, 2:1, 1:3).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (3:2, 3:1, 0:0, 2:1, 1:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «тотал больше (3)» с коэффициентом 2.19.