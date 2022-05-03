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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Салернитана». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.80. Вероятность ничьи оценивается в 3.75, а поражение доступно по котировке 4.40.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.90, а за «верх» — 1.90.

Пропускают матч

«Салернитана»: Кехрида Вахди — Травма.

«Венеция»: Леццерини Лука — Травма, Ромеро Серхио — Травма колена, Модоло Марко — Травма колена, Эбуэи Тайронн — Травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Салернитана»: Сепе Луиджи — Дрэгушин Раду, Дьёмбер Норберт, Фасио Федерико — Бохинен Эмиль, Кулибали Лассана, Маццокки Паскуале, Руджери Маттео, Эдерсон — Бонаццоли Федерико, Джурич Милан.

Запасные: Белец Вид — Гальоло Риккардо, Зортеа Надир, Ярошински Павел — Ди Таччио Франческо, Капецци Леонардо, Кастанос Григорис, Кулибали Мамаду, Перотти Диего — Верди Симоне, Микаел, Муссе Лис.



«Венеция»: Мяенпя Ники — Ампаду Итан, Кальдара Маттиа, Хапс Ригесиано, Чеккарони Пьетро — Бусио Джанлука, Кюйсанс Микаэль, Чрнигой Домен — Анри Томас, Араму Маттиа, Окереке Давид.

Запасные: Бруно — Свобода Михаэль, Ульманн Максимилиан — Кийин Софьян, Нани, Сигурдссон Арнор, Тессманн Таннер, Фиордилино Антонио — Йонсен Деннис, Нсаме Жан-Пьерр.

Форма команд

На данный момент «тёмно-красные» на 18-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Крылатые львы» отстают на 4 очка.

За последние пять матчей «Салернитана» и «Венеция» набрали соответственно 10 и 0 очков. Разница мячей +2 и -6 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Салернитана»: 0.85 — 2.09, дома 0.88 — 2.06.

«Венеция»: 0.82 — 1.85, в гостях 0.65 — 1.65.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Пять очных встреч

«Салернитана» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (2:1, 2:0, 2:1, 1:1, 3:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа гостей» с коэффициентом 4.40.